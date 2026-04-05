В Калининграде после пожара в ТЦ «Гиант» проверяют качество воздуха

В Калининграде после пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте специалисты начали проверять качество воздуха. Об этом в телеграм-канале областного управления Роспотребнадзора сообщили в воскресенье, 5 апреля.

Для замеров в ближайшей жилой зоне специалисты использовали газоанализатор и аспиратор. Пробы взяли на основные продукты горения: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажу и формальдегид. В ведомстве продолжат следить за ситуацией.

Пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте локализовали. Одного из двух пострадавших отпустили домой, второму оказывают помощь — после процедур его тоже переведут на амбулаторное лечение.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
«Вода с потолка не лилась»: владелица магазина — о пожаре в ТЦ «Гиант»
00:14
Пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант»
Вчера
23:33
Из-за порывистого ветра огонь в ТЦ «Гиант» разгорелся сильнее — Беспрозванных
Вчера
21:30
При тушении пожара в ТЦ «Гиант» пострадали двое спасателей — источник (обновлено)
Вчера
20:43
Очевидцы: ТЦ «Гиант» на Московском проспекте вспыхнул во второй раз (фото)
Вчера
19:45
Все новости по теме
