В Калининграде после пожара в ТЦ «Гиант» проверяют качество воздуха

В Калининграде после пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте специалисты начали проверять качество воздуха. Об этом в телеграм-канале областного управления Роспотребнадзора сообщили в воскресенье, 5 апреля.

Для замеров в ближайшей жилой зоне специалисты использовали газоанализатор и аспиратор. Пробы взяли на основные продукты горения: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажу и формальдегид. В ведомстве продолжат следить за ситуацией.