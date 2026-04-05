Пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте локализовали — губернатор (обновлено)

Спасатели локализовали пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

«Пожар локализован МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждём их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле. Из двоих госпитализированных одного уже отпускают домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение», — сказал глава региона.

Обновлено в 18:19

Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар удалось локализовать на площади 7 000 квадратных метров.