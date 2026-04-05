Сильный ветер и горючие материалы осложняют тушение пожара в ТЦ «Гиант» — МЧС

Сильный ветер и горючие материалы внутри ТЦ «Гиант» на Московском проспекте осложняют тушение пожара. Об этом областное управление МЧС пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

По обшивке здания огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Площадь пожара выросла до 1 500 квадратных метров. В ведомстве добавили, что работу спасателей затрудняет высокая пожарная нагрузка внутри торгового центра. На месте работают 75 человек и 15 спецмашин.