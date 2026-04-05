Очаг был у входа: глава управления МЧС раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

В Калининграде из загоревшегося торгового центра «Гиант» эвакуировали около 140 человек. Об этом глава регионального управления МЧС Роман Емельянов сообщил журналистам на месте происшествия в воскресенье, 5 апреля.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Как отметил руководитель ведомства, опрос всех причастных ещё не завершён, поэтому предварительной версии пока нет. Ущерб будут оценивать вместе с собственниками здания. Предположительный очаг возгорания находился на фасадной части здания недалеко от входа.

«Со слов охраны, сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями ГДЗС прошли с тыльной стороны до детской комнаты. Осмотрели, убедились, что там всё пусто, и начали продолжать другие осмотры помещения. Эвакуация была, да, эвакуация проводилась.

Самое главное, что система сработала, люди поняли, что не так всё хорошо, надо эвакуироваться, и начали покидать торговый центр», — заявил Емельянов.

Во время пожара в ТЦ «Гиант» из кинотеатра успели вывести всех посетителей и сотрудников. Несмотря на сильное задымление, открытого огня в помещениях сначала видно не было.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
