Очаг был у входа: глава управления МЧС раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде из загоревшегося торгового центра «Гиант» эвакуировали около 140 человек. Об этом глава регионального управления МЧС Роман Емельянов сообщил журналистам на месте происшествия в воскресенье, 5 апреля.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Как отметил руководитель ведомства, опрос всех причастных ещё не завершён, поэтому предварительной версии пока нет. Ущерб будут оценивать вместе с собственниками здания. Предположительный очаг возгорания находился на фасадной части здания недалеко от входа.

«Со слов охраны, сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями ГДЗС прошли с тыльной стороны до детской комнаты. Осмотрели, убедились, что там всё пусто, и начали продолжать другие осмотры помещения. Эвакуация была, да, эвакуация проводилась.

Самое главное, что система сработала, люди поняли, что не так всё хорошо, надо эвакуироваться, и начали покидать торговый центр», — заявил Емельянов.