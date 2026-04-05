У одной из пострадавших при пожаре в ТЦ «Гиант» перелом ноги — Беспрозванных

При пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде пострадали три женщины, у одной из них перелом ноги. Об этом журналистам сообщил Алексей Беспрозванных.

В воскресенье, 5 апреля, губернатор работает на месте ЧП на Московском проспекте: «В 13:58 поступил звонок на «01» о возгорании торгового центра. Сразу же выехали наши специалисты, всё отработали на месте, как видите. Сейчас, по информации, у нас трое пострадавших. Это три женщины. Всех осмотрели, двоих уже отпустили. Одна женщина осталась там (в БСМП — ред.), [у неё ] проблемы, связанные с переломом ноги в связи с эвакуацией. На месте работает 18 пожарных машин, 85 специалистов, спасателей, поэтому, я думаю, что в ближайшее время локализируем пожар и всё осмотрим».