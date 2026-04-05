Из-за пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде мобилизовали все силы минздрава — Беспрозванных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во время пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте региональный минздрав перевели в режим полной готовности. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

«На Московском проспекте горит ТЦ «Гиант». На связи с МЧС, поручил минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — написал глава региона.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в ТЦ «Гиант» достигла 1 000 квадратных метров. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей. По предварительной информации, пострадавших нет.