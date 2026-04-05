14:54

Ветер сдувает горящую обшивку на дорогу: что происходит в охваченном огнём ТЦ «Гиант» на Моспроспекте (фото, видео)

  1. Происшествия
Автор:

Пожар в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте усиливается: часть здания уже выгорела, а ветер разносит по дороге фрагменты воспламенившейся обшивки. Очевидцы продолжают присылать «Клопс» фото и видео с места происшествия в воскресенье, 5 апреля.

На кадрах видно, что в некоторых частях фасад почти полностью уничтожен огнём — в пламени даже оконные рамы. По данным источника в экстренных службах региона, к месту ЧП стянули почти все городские расчёты. Возле полыхающего торгового центра стоят как минимум четыре машины скорой помощи. Снаружи собралась толпа зевак, здание оцепили лентой.

По словам очевидцев, пожар начался около полутора часов назад. Единой версии о его источнике у свидетелей нет: одни говорят, что огонь начал распространяться со стороны гардероба, другие — что «всё началось где-то у кинотеатра».

Возле здания много припаркованных машин, и, как предполагают очевидцы, не все их владельцы пока знают о ЧП. Калининградцы сообщают, что с момента начала пожара загорелись как минимум два авто — информация об этом уточняется.

«Гиант» находится на пересечении Московского проспекта и улицы Кутаисской. В комплексе работают супермаркет «Пятёрочка», магазины бытовой техники, светотехники, кафельной плитки, сантехники, товаров для дома, украшений, сувениров и декора, а также более 80 точек с одеждой, обувью и другими товарами широкого спроса. В торговом центре есть кинотеатр на пять залов, фудкорт, детские магазины и развлекательный центр.

Фото: очевидцы
Тема:
Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
«Вода с потолка не лилась»: владелица магазина — о пожаре в ТЦ «Гиант»
00:14
Пожарные начали разбирать конструкции ТЦ «Гиант»
Вчера
23:33
Из-за порывистого ветра огонь в ТЦ «Гиант» разгорелся сильнее — Беспрозванных
Вчера
21:30
При тушении пожара в ТЦ «Гиант» пострадали двое спасателей — источник (обновлено)
Вчера
20:43
Очевидцы: ТЦ «Гиант» на Московском проспекте вспыхнул во второй раз (фото)
Вчера
19:45
Все новости по теме
44 259
Происшествия