Ветер сдувает горящую обшивку на дорогу: что происходит в охваченном огнём ТЦ «Гиант» на Моспроспекте (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пожар в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте усиливается: часть здания уже выгорела, а ветер разносит по дороге фрагменты воспламенившейся обшивки. Очевидцы продолжают присылать «Клопс» фото и видео с места происшествия в воскресенье, 5 апреля.

На кадрах видно, что в некоторых частях фасад почти полностью уничтожен огнём — в пламени даже оконные рамы. По данным источника в экстренных службах региона, к месту ЧП стянули почти все городские расчёты. Возле полыхающего торгового центра стоят как минимум четыре машины скорой помощи. Снаружи собралась толпа зевак, здание оцепили лентой.

По словам очевидцев, пожар начался около полутора часов назад. Единой версии о его источнике у свидетелей нет: одни говорят, что огонь начал распространяться со стороны гардероба, другие — что «всё началось где-то у кинотеатра».

Возле здания много припаркованных машин, и, как предполагают очевидцы, не все их владельцы пока знают о ЧП. Калининградцы сообщают, что с момента начала пожара загорелись как минимум два авто — информация об этом уточняется.