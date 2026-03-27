Молодого человека, пытавшегося убить заправщицу на АЗС в Балтийске, заключили под стражу на 2 месяца

20-летнего жителя Балтийска, пытавшегося убить заправщицу на АЗС, заключили под стражу до 26 мая. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Обвинение опасалось, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия, либо оказать давление на потерпевшую и уничтожить имеющиеся против него улики.

ЧП произошло в ночь на четверг, 26 марта. По предварительным данным, парень зашёл в кассу заправки и напал на сотрудницу с ножом. На видео нападавший чётко заявляет, что взял машину родителей и поехал искать жертву. 43-летняя женщина находится в больнице, где ей сделали несколько операций.

