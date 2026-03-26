На АЗС в Балтийске неизвестный изрезал сотрудницу заправки. Об этом сообщают очевидцы. Комментарий по состоянию пострадавшей дал региональный минздрав.

ЧП произошло в ночь на четверг, 26 марта. Неизвестный напал на кассу автозаправочной станции. В результате пострадала сотрудница — у неё диагностировали проникающие ножевые ранения.

Как сообщили медики, бригада скорой помощи прибыла на место через 12 минут. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего её состояние удалось стабилизировать и женщину экстренно доставили в БСМП.

В больнице пациентке провели сложную операцию с участием расширенной бригады специалистов, включая торакального хирурга. В настоящее время женщина в тяжёлом, но стабильном состоянии. Она в сознании и находится под постоянным наблюдением врачей.