В Балтийске задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу АЗС (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Балтийске полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 26 марта.

ЧП произошло на АЗС, расположенной на Калининградском шоссе. В дежурную часть поступило сообщение, что женщине нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Подозреваемого задержали — им оказался 20-летний житель Гурьевского района. По предварительным данным, парень зашёл в кассу заправки и напал на сотрудницу с ножом. На видео нападавший чётко заявляет, что взял машину родителей и поехал искать жертву.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Полицейские продолжают сопровождать расследование уголовного дела.