ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

20-летнему парню, который напал с ножом на оператора АЗС, предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональный СКР.

В ночь на 26 марта в помещении автозаправочной станции в пос. Мечниково злоумышленник напал с ножом на оператора АЗС, нанеся женщине множество ударов в область спины и груди. Пострадавшая смогла вырваться и сообщить по телефону о произошедшем начальнику. В настоящее время 43-летняя женщина госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, признана потерпевшей и допрошена оператор АЗС. Ранее женщина не была знакома с обвиняемым.

Расследование продолжается.