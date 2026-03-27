«Не хотим работать ценой своей жизни»: атмосфера на АЗС в Балтийске, где напали на оператора, остаётся нервной (фото)

Обстановка на АЗС в Балтийске, где накануне произошло нападение на женщину-оператора, остаётся нервной. На месте событий побывал «Клопс».

Днём в пятнцу, 27 марта, на кассе работают две хрупкие девушки. О несчастье сейчас напоминает только стоящий в воздухе острый запах чистящих средств. Однако обе сотрудницы в подавленном настроении.

По словам одной из них, с сентября прошлого года в их компании прошли сокращения. Если раньше в ночные смены работали по двое, то сейчас на заправке в тёмное время суток только один человек. Это некомфортно, сдержанно пояснила девушка, хотя до сих пор и обходилось без происшествий.

Но теперь нервы людей на пределе. Из разговора стало понятно, что часть из них уже подали заявление на увольнение. Всем очень страшно.

«Не хотим работать ценой своей жизни», — говорит первая собеседница «Клопс». Вторая, которая сначала молча слушала коллегу, не выдержала и расплакалась.

Пострадавшую они обе знают как доброго, отзывчивого человека. Она воспитывает дочь. На этой заправке работает около двух лет. Как сообщили «Клопс» в региональном минздраве, состояние 43-летней женщины на текущий момент тяжёлое, но с положительной динамикой.