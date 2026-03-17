Даже врачам не сказала, что жила под пытками: медики осматривали сестру убитого в Черняховске 7-летнего мальчика

По делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске опросили медиков Центральной районной больницы (ЦРБ), принимавших сестру убитого Димы (имя изменено) с переломом плеча. Дала показания и работодатель матери мальчика — она была шокирована, прослушав записи разговоров Анастасии с детьми. Журналист «Клопс» побывал на заседании суда, которое длилось несколько часов.

Медсестра Черняховской ЦРБ рассказала, что в начале января 2025 года к ним привезли девочку, которая, по словам матери, травмировалась несколько дней назад.

«Были двое родителей (мать и отчим — ред.), девочка не промолвила ни слова. Мама сказала, что та несколько дней назад упала с лестницы. Ребёнок не жаловался, хотя была видна деформация плеча. Девочка была неэмоциональна — ни звука, ни слёз, ни писка», — пояснила медсестра.

На следствии та же свидетельница рассказывала: «Я спросила у девочки: «Тебя никто не обижает?» Она ответила: «Нет».

Я спросила: «Как ты спала всё эти дни?» Она ответила: «Я спала, сидя в кровати, болела рука...»

Другая свидетельница работает рентген-лаборантом в Черняховской ЦРБ. Женщина тоже обратила внимание на немногословность пациентки.

«Меня вызвали в приёмный покой, девочке надо сделать снимочек. Что случилось? Молчит. Болит? Молчит.

Мама моложавая, говорит, что она упала и только сегодня сказала, что у неё болит ручка.

Снимок делали в одежде — не дотронуться было, плечо — болезненное место. Я шёпотом спросила у неё: «Может, кто толканул?» Молчит. В одном положении сидит, худенькая. Молчаливая, такая, терпеливая! Это дитё, а тут взрослые орут, выворачиваются!» — рассказала женщина.