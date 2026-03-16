«Капитан сказал: держись, не читай новости»: отец убитого в Черняховске мальчика дал показания в суде

Биологический отец Димы и его сестры Светы (имя изменено) родился в Черняховске, сейчас работает поваром. Вопросы потерпевшему задавали судья и прокурор, потом подключились адвокаты и сами обвиняемые. Мужчина держался довольно спокойно и рассказывал, что о многом не знал и не догадывался.

Заседание, куда для дачи показаний были вызваны свидетели и отец убитого Димы (имя изменено), состоялось в понедельник, 16 марта. Обвиняемые Сергей и Анастасия уже по традиции прятали лица за медицинскими масками, сидели рядом и поначалу не общались между собой. Позже стали переговариваться, обсуждали выступавших. Оба делали какие-то пометки в своих блокнотах и просматривали свои записи.

«Узнал, что дочери сломали руку и убили сына»

«С Сергеем я не был знаком. С бывшей женой был в нормальных отношениях — как мама и папа, негатива не было. К бывшей жене неприязни не испытывал», — объясняет мужчина. Обвиняемая это подтверждает.

Судья просит рассказать, что он знает о случившейся трагедии. «Я мало что знаю, — говорит потерпевший. — Был на судне, не было интернета — хожу на рыболовном судне. Не было возможности связаться с кем-то, и вернуться не мог несколько месяцев. Капитан сказал: «Держись, не читай новости». Я узнал, что дочери сломали руку и что убили сына».

На вопрос о причинах развода с Анастасией мужчина отказывается отвечать. «После развода с детьми я общался, но встречался нечасто, больше разговаривал по телефону с одним и со вторым ребёнком, — продолжает он. — Три раза в год брал их на каникулы. Жили у меня неделю, две-три мы в Калининграде снимали квартиру с супругой (второй женой — ред.). Когда приезжал в Черняховск к родителям, я приходил к детям. В квартиру иногда поднимался, но не заходил и обстановку внутри не видел».

«Вы спрашивали, как дела, как дома, не обижают ли детей?» — уточняет судья.

«Я спрашивал, но видел, что Дима глаза опускает, молчит. Я знал, что телефоны отбирают, потому что плохо учатся. И бывшая жена говорила, что в целях воспитания.

Синяков и побоев я не видел. Что не ходят в школу, я не слышал.

Мы развелись в 2020 году, а с Сергеем они сошлись позже. И поначалу всё было нормально, а последние полгода пошло на спад», — говорит отец убитого мальчика.

Он поясняет, что сейчас его дочь живёт с опекуном — мамой Анастасии: «Девочка очень переживает, с бабушкой у меня контакта нет. Думаю, у дочки есть желание общаться со мной».

Прокурор просит уточнить, что рассказывала дочь о трагических событиях. Мужчина признаётся, что не расспрашивал дочь, так как не хотел её травмировать. С девочкой работали психологи. Отец не хочет, чтобы Свету допрашивали в суде: вопрос о вызове ребёнка окончательно не решён.

Адвокат подсудимых спросил, когда отец последний раз видел детей. Тот называет дату — 10 декабря 2024 года.

«Я спросил, как дела — глаза в пол. Но опасений за жизнь и здоровье не было. Что всё так плохо, я не знал. Увечий и травм я у обоих детей не видел», — снова повторяет мужчина.