«Газпром» заявил о серии атак на станции, связанные с «Турецким потоком»

«Газпром» сообщил об атаках на объекты газотранспортной инфраструктуры на юге России. Об этом в телеграм-канале компании рассказали в среду, 11 марта.

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья». Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз», — говорится в публикации.

Как отметили в «Газпроме», эти станции относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и нужны для надёжности экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки удалось отразить.