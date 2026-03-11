«Газпром» заявил о серии атак на станции, связанные с «Турецким потоком»

«Газпром» сообщил об атаках на объекты газотранспортной инфраструктуры на юге России. Об этом в телеграм-канале компании рассказали в среду, 11 марта.

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья». Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз», — говорится в публикации.

Как отметили в «Газпроме», эти станции относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и нужны для надёжности экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки удалось отразить.

В конце сентября 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Предполагаемого участника атаки — гражданина Украины — взяли под стражу лишь в августе 2025-го. Кроме того, Германия выдала ордера на арест ещё семерых фигурантов дела.

Свежие новости по теме
Премьер Словакии заявил, что кредит ЕС для Украины заблокирован из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»
19 марта 2026
20:20
Премьер Венгрии заявил, что эпоха расширения НАТО на восток закончилась
18 марта 2026
13:21
Президент Финляндии допустил, что Европе придётся де-факто смириться с уступкой украинских территорий
18 марта 2026
11:01
Шойгу заявил, что ни один регион России не защищён от угрозы украинских беспилотников
17 марта 2026
13:32
Песков заявил о паузе в переговорах по Украине
15 марта 2026
16:30
Все новости по теме
