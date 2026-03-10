Мать и отчим убитого в Черняховске 7-летнего мальчика не признали вину в суде

Мать и отчим убитого в Черняховске 7-летного Димы (имя изменено) отказались признавать вину на первом заседании. Об этом пишет «Страна Калининград» во вторник, 10 марта.

Обвиняемые пришли в зал суда в сопровождении конвоя. Мать закрыла лицо медицинской маской, отчим натянул её позже. Оба возражали против присутствия журналистов на процессе. «СМИ неправильно подают информацию по делу, в результате чего мне поступают угрозы», — высказалась женщина. Судья это ходатайство отклонил.

Сторона обвинения огласила материалы дела, даже в сокращённом виде занявшие сотни страниц. По версии следствия, мать и отчим несколько лет издевались над детьми, не занимались их воспитанием и подвергали их физическому и психологическому насилию. В документах, как отмечает издание, говорится, что во многих случаях супруги проявляли агрессию под воздействием наркотиков.

Отчим мальчика заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и не признаёт себя виновным в умышленном убийстве ребёнка:

Я пытался оказать ему помощь. <...> И побои детей не носили системного характера. У меня не было умысла сломать руку падчерице. Я не заводил конечность ей за спину, просто резко дёрнул».

Мать детей признавать вину также отказалась. Следующее заседание по делу назначено на 16 марта.