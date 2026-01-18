В Светлом легковушку занесло на заснеженной дороге, выручили проезжавшие мимо инспекторы ДПС

ВКонтакте

В Светлом легковой автомобиль застрял в снежных заносах, выезжая со двора жилого дома. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 18 января.

Жительница города пыталась выехать на проезжую часть, но машина увязла в снегу. Пассажир безуспешно пробовал откопать колёса лопатой. Ситуацию заметили сотрудники Госавтоинспекции, которые находились на маршруте патрулирования. Инспекторы помогли расчистить снег и вытолкнуть автомобиль, после чего машина смогла продолжить движение. Водитель и её спутник поблагодарили полицейских за оперативную помощь.