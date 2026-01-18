Что не так с исчезновением в тайге: друг Сергея Усольцева заподозрил страшную развязку

ВКонтакте

Почти четыре месяца поисков в районе деревни Кутурчин не дали результатов после исчезновения красноярского бизнесмена Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери. Друг семьи, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, усомнился в версии несчастного случая. Его мрачными предположениями делится aif.ru.

Сначала многие считали, что семья могла заблудиться в лесу или стать жертвой несчастного случая. Однако, отмечает Дегтярёв, за всё время поисков волонтёры и спасатели не обнаружили ни следов людей, ни признаков стоянки, ни останков собаки. Это, по его словам, выглядит странно, учитывая масштабы поисковой операции.

Знакомство Валентина с Сергеем Усольцевым началось в 2018 году. Их сблизил интерес к геоглифам, Тунгусскому метеориту и другим загадочным темам. Дегтярёв вспоминает, что бизнесмен производил впечатление интеллигентного и доброжелательного человека, охотно рассуждал о сложных и мистических вещах и в целом располагал к себе.

Переломным моментом в их общении стало приглашение на собрание религиозной общины. Валентин согласился прийти из уважения к другу, однако происходящее его шокировало.

«Я уже потом узнал, что это было собрание неопятидесятников. Начало не вызвало у меня подозрений. Собрались люди, с виду и по манере общения культурные, образованные. Рассказали про Сергея, что он был пастором общины в Железногорске, очень уважаемым человеком. Потом на трибуну взошел проповедник-англичанин. Он прекрасно говорил по-русски и прочитал проповедь.

А потом началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство. Их поведение было неуместным, словно на каком-то рок-концерте из 60-х. Фанатики», — увиденное вынудило мужчину прекратить общение с Усольцевым.

Некоторые высказывания Сергея, вспоминает Дегтярёв, насторожили его ещё в начале знакомства, но по-настоящему тревожный смысл они приобрели уже после исчезновения семьи. В частности, Усольцев говорил, что погибшие в горах «будут жить вечно».

«Когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление», — резюмировал бывший приятель бизнесмена.

По мнению Дегтярёва, если его страшная версия подтвердится, тела могут обнаружить в тайге после схода снега.