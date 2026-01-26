Деньги, побег и тайный культ: сын Ирины Усольцевой разнёс несколько сенсационных версий пропажи семейства в тайге

ВКонтакте

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов выступил в ток-шоу на федеральном телевидении и прокомментировал версии исчезновения своей семьи, которые активно обсуждают в СМИ. Большинство из них он назвал выдумками, однако одну всё же считает наиболее вероятной. Об этом пишет aif.ru.

Деньги в бардачке

По словам Данила Баталова, информация о деньгах, якобы найденных в автомобиле Усольцевых, не соответствует действительности. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в брошенной машине обнаружили 300 тысяч рублей, из-за чего версия побега семьи якобы не рассматривается.

Баталов утверждает, что лично присутствовал при вскрытии автомобиля и никакой «налички» там не было. Машину, по его словам, обыскивали один раз, тщательно проверяя в том числе тайники, пространство под рулём и подушку безопасности. В салоне нашли лишь обычные вещи из бардачка.

Молодой человек допускает, что деньги могли появиться в машине уже после обыска, однако считает более вероятным, что эту историю «придумали журналисты, чтобы поднять упавший интерес к теме».

Гипотеза о секте

Ещё одну резонансную версию — об убийстве Ирины и её дочери — Баталов категорически отвергает. Она появилась после комментариев Валентина Дегтярёва, который называет себя давним другом семьи и связывает исчезновение Усольцевых с фразой «Погибший в горах будет жить вечно».

Данил объясняет, что это обычное выражение, распространённое в среде альпинистов, и оно не может служить доказательством преступления. На съёмках передачи он собирался публично опровергнуть эту версию и обвинить Дегтярёва в выдумках и хайпе.

Побег за рубеж

Данил не отрицает, что у семьи могли быть серьёзные финансовые или другого рода проблемы. На вопрос знакомого о том, какую версию он считает наиболее вероятной, юноша ответил прямо: мать, отчим и сестра могли скрыться.

Эта версия кажется Баталову логичнее остальных, и он не верит в гибель семьи, пока не будут найдены тела. Парень подчёркивает, что его убеждённость остаётся прежней, несмотря на всё, что публикуется и обсуждается в прессе.