22:30

Пресса взбудоражила сеть новостью о найденных Усольцевых, но в СК не видят повода для оптимизма

  1. Россия и мир
Автор:

Ряд СМИ распространил информацию о якобы найденной семье Усольцевых, однако в Следственном комитете эти сведения не подтвердили. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет NGS24.RU во вторник, 3 марта.

Поводом для слухов стала публикация «АиФ» с заголовком «Усольцевых нашли!». В материале приводилось сообщение одной из участниц чата в соцсетях, где пять месяцев обсуждают пропажу семьи. Женщина утверждала, что тела обнаружены в шурфе — вертикальном отверстии в горе.

В издании отмечали, что речь может идти о «злой шутке», а формулировки не уточняют, найдены ли Усольцевы живыми или мёртвыми. Предполагалось, что информация могла появиться после срабатывания фотоловушки, зафиксировавшей движение в районе поисков.

В Следственном комитете заявили, что распространяемые сведения не соответствуют действительности: пропавшую семью до сих пор не обнаружили. Более того, после последнего выезда поисковых групп новых мероприятий не проводилось.

Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых.

Тема:
Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
03 марта 2026
22:30
Все новости по теме
7 226
Поиск пропавших