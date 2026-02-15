19:37

Кинолог рассказал, могла ли собака вывести пропавших в тайге Усольцевых

  1. Россия и мир
Автор:

Собака породы корги, которую Усольцевы взяли с собой в поход по таёжным лесам Красноярского края, не смогла бы вывести семейство из тайги. К такому выводу пришёл инструктор-дрессировщик Андрей Круглов, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 15 февраля.

По словам кинолога, корги плохо приспособлены к передвижению по пересечённой местности из-за коротких лап и вытянутого корпуса. Специалист отметил, что для путешествий в подобных условиях больше подходят служебные или охотничьи породы.

«Нет, [вывести] не могла. Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдёт. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться <...>. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится», — отметил Круглов.

Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых.

Тема:
Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
Свежие новости по теме
Пресса взбудоражила сеть новостью о найденных Усольцевых, но в СК не видят повода для оптимизма
03 марта 2026
22:30
Кинолог рассказал, могла ли собака вывести пропавших в тайге Усольцевых
15 февраля 2026
19:37
Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых
09 февраля 2026
16:02
В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
30 января 2026
07:42
Деньги, побег и тайный культ: сын Ирины Усольцевой разнёс несколько сенсационных версий пропажи семейства в тайге
26 января 2026
16:07
Все новости по теме
15 160
Поиск пропавших