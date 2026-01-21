Глава пропавшей в горах под Красноярском семьи не был членом секты — СК

ВКонтакте

Сведений о том, что глава семьи Усольцевых, которые пропали в горах Красноярского района, состоял в какой-либо секте, нет. Об этом, ссылаясь на представителей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС в среду, 21 января.

«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — говорится в сообщении.

СМИ ранее писали, что Сергей Усольцев состоял в одной из религиозных общин.