Глава пропавшей в горах под Красноярском семьи не был членом секты — СК

Сведений о том, что глава семьи Усольцевых, которые пропали в горах Красноярского района, состоял в какой-либо секте, нет. Об этом, ссылаясь на представителей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС в среду, 21 января. 

«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — говорится в сообщении.

СМИ ранее писали, что Сергей Усольцев состоял в одной из религиозных общин.

Почти четыре месяца поисков в районе деревни Кутурчин не дали результатов после исчезновения красноярского бизнесмена Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери. Друг семьи, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, усомнился в версии несчастного случая.

Тема:
Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
