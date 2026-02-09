16:02

Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых

  1. Россия и мир
Автор:

Следователи опровергли гипотезу о том, что пропавшая в таёжных лесах семья Усольцевых тайно выехала за пределы России. Об этом пишет NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу СК.

Поводом для такой версии стали заявления, прозвучавшие в эфире федерального телешоу. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов рассказал, что с ним пытались связаться с одноразового номера, который, по его словам, мог быть зарегистрирован в Испании. 

Сам парень считает, что это было обычное подтверждение номера после смены телефона, и не связывает этот эпизод с исчезновением родственников. Тем не менее часть участников обсуждения допустила, что звонок могла совершить Ирина Усольцева.

В ходе следствия не получены сведения о том, что они выехали за пределы Российской Федерации», — прокомментировали версию в Следственном комитете.

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Волонтёры считают, что путешественников найдут не раньше весны, когда в тайге будет подходящая погода.

Тема:
Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
Свежие новости по теме
Кинолог рассказал, могла ли собака вывести пропавших в тайге Усольцевых
15 февраля 2026
19:37
Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых
09 февраля 2026
16:02
В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
30 января 2026
07:42
Деньги, побег и тайный культ: сын Ирины Усольцевой разнёс несколько сенсационных версий пропажи семейства в тайге
26 января 2026
16:07
Глава пропавшей в горах под Красноярском семьи не был членом секты — СК
21 января 2026
10:46
Все новости по теме
3 359
Поиск пропавших