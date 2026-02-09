Следователи опровергли одну из наиболее популярных версий исчезновения семейства Усольцевых

ВКонтакте

Следователи опровергли гипотезу о том, что пропавшая в таёжных лесах семья Усольцевых тайно выехала за пределы России. Об этом пишет NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу СК.

Поводом для такой версии стали заявления, прозвучавшие в эфире федерального телешоу. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов рассказал, что с ним пытались связаться с одноразового номера, который, по его словам, мог быть зарегистрирован в Испании.

Сам парень считает, что это было обычное подтверждение номера после смены телефона, и не связывает этот эпизод с исчезновением родственников. Тем не менее часть участников обсуждения допустила, что звонок могла совершить Ирина Усольцева.

В ходе следствия не получены сведения о том, что они выехали за пределы Российской Федерации», — прокомментировали версию в Следственном комитете.