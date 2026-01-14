В Калининградской области задержали директора нацпарка «Куршская коса» — источник

ВКонтакте

В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса», депутата регионального законодательного собрания Анатолия Калину. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

По предварительной информации, задержание произошло в среду, 14 января. Детали и причины пока не разглашаются. «Клопс» продолжает следить за развитием ситуации и опубликует обновление по мере появления новой информации.