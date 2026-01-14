17:49

Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках

  1. Происшествия
Автор:
Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках - Новости Калининграда | Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Вечером в среду, 14 января, пробки в Калининграде достигли максимальных 10 баллов. Данные сервиса «Яндекс.Карты» подтверждают, что транспортный коллапс произошёл на фоне ухудшения погоды и сообщений о нескольких ДТП. 

Водителям сообщают о нескольких авариях в центре и на окраинах: в районе кольца на площади Василевского, возле Ялтинского пруда, на пересечении Моспроспекта с улицей Флотской, а также на Емельянова. Движение по главным транспортным артериям города затруднено.

В Калининградской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. На всех федеральных трассах области снизили скорость ради уборки снега.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
Свежие новости по теме
В Светлом легковушку занесло на заснеженной дороге, выручили проезжавшие мимо инспекторы ДПС
Вчера
18:12
Выросла гора: коммунальщикам пришлось загнать экскаватор на вершину главной снегосвалки Калининграда (фото)
15 января 2026
13:13
На фоне снега и усиленного ветра в Храброво задерживаются несколько рейсов
14 января 2026
21:25
Власти объяснили, какие дороги в Калининградской области чистят от снега в первую очередь
14 января 2026
20:47
Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках
14 января 2026
17:49
Все новости по теме
2 713
Пробки ДТП