Убитый школьник и роды с летальным исходом: громкие ЧП и преступления, которые обсуждал Калининград в 2025 году

Ссылка В уходящем году Калининградскую область потрясли десятки происшествий и преступлений, которые активно обсуждали жители региона. «Клопс» вспомнил самые громкие из них — это ЧП с детьми, ДТП, убийства и коррупционные скандалы. Некоторые уже рассмотрел суд, другие ещё расследуются.





Ссылка Горе-мать бросила плачущего малыша в капюшон коляски и ушла гулять. Фото: соцсети матери младенца

1. Гибель трёхмесячного малыша в капюшоне коляски 2 января 2024 года в квартире на Аллее Смелых умер трёхмесячный младенец. Юная горе-мать психанула из-за плача сына, бросила его вниз головой в капюшон детской коляски и ушла гулять. В это время дома находился отчим девушки — мужчина был пьян и крепко спал. Он не слышал плача младенца. Вскоре малыша обнаружили мёртвым. Девушка уверяла, что не хотела убивать сына, она была уверена, что за ним присмотрит отчим. Следственный комитет возбудил уголовное дело и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины гибели ребёнка. Расследование ещё продолжается. Семья девушки была неблагополучной, чудовищные подробности рассказали бывшие соседи.

2. Убийство 30-летнего моряка из Тельманово 10 января под Черняховском обнаружили тело 30-летнего жителя посёлка Тельманово с пробитой головой. Молодой человек, который жил с бабушкой, ходил в море. Незадолго до Нового года он пришёл с рейса, вечером 30 декабря отправился в Черняховск погулять. Парень отдыхал в баре, затем сел в такси, но домой так и не вернулся. Телефон молодого человека был отключён, родные забили тревогу. Полицейские нашли и задержали таксиста, который подвозил парня. Поначалу тот сказал, что высадил его на полдороги, так как у пассажира не было денег. Но пропавший только вернулся с рейса, на его счету была крупная сумма. Когда нашли труп, таксист признался, что в машине у них произошёл конфликт. Он ударил парня баллонным ключом по голове и уехал, бросив умирать. В декабре фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы.

Место на окраине Черняховска, где отчим спрятал тело ребёнка. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

3. Убийство семилетнего мальчика в Черняховске Чудовищное убийство семилетнего мальчика было раскрыто в Черняховске 4 февраля. Мать и отчим заявили об исчезновении Димы (имя изменено) — они уверяли, что ребёнок убежал из дома после ссоры с родителями. На поиски первоклашки вышел едва ли не весь город. Волонтеры организовали штаб. Люди прочёсывали пустыри, подъезды, подвалы и заброшки, искали днём и ночью. Между тем полиция просматривала камеры видеонаблюдения и работала с родственниками пропавшего. В ночь на 4 февраля мать и отчим Димы сознались в его убийстве. Мужчина показал место, куда спрятал тело: мальчика он запаковал в мусорный пакет и притопил в болотце на окраине города, рядом с домом бабушки первоклассника. Обвиняемых арестовали. Выяснилось, что над ребёнком издевались, били, лишали воды. Страдала и старшая сестра Димы. Расследование уголовных дел в отношении матери и отчима мальчика близится к завершению. В начале 2026 года дела передадут в суд.

Задержание Сергея Мельникова. Скриншот видеозаписи

4. Арест главы администрации Балтийска и его зама 7 февраля региональный СКР сообщил, что глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. Мельникову вменяют преступление, предусмотренное п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Коваленко — п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ («Передача взятки»). Как полагает следствие, 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. По месту жительства и работы фигурантов провели обыски. В одном из домов обнаружили конверты с деньгами, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Один из конвертов был подписан как «Благотворительность». Всё это время чиновники находятся под стражей. Вскоре уголовное дело должны передать в суд.

5. Убийство женщиной супруга на Огарёва 11 февраля в квартире на Огарёва произошло жуткое убийство — во время конфликта 53-летняя женщина перерезала горло мужу и несколько десятков раз ударила его ножом. От ран и шока мужчина скончался. Мать женщины не могла дозвониться дочери и заподозрила неладное. Она приехала и нашла дочь лежащей в ванной с водой в полуобморочном состоянии, с ножевыми ранениями шеи и бёдер. На кровати был окровавленный труп мужа. Мать вызвала скорую и полицию, подозреваемую госпитализировали. Впоследствии стало известно, что калининградка была больна, а её супруг часто выпивал и становился агрессивным, женщина боялась его. В тот день, по словам обвиняемой, мужчина первый взялся за нож. В ноябре прокуратура сообщила, что женщину могут отправить на принудительное лечение.

Палата, где произошёл несчастный случай с девочкой-инвалидом. Фото: СУ СК России по Калининградской области

6. В ДОБ получила ожоги 10-летняя девочка В ночь на 15 февраля в детской больнице Калининграда 10-летняя девочка-инвалид упала на батарею и получила ожоги тела и лица третьей степени. Ребёнок находился в отделении для паллиативных больных. Упав с кровати на горячую батарею, пациентка не смогла подняться. Медики только утром заметили, что ребёнок пострадал. Пациентку срочно перевели в ожоговое отделение ЦГКБ. Девочка живёт в одном из пансионатов области, так как нуждается в постоянной медицинской помощи. В региональном СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Некоторые работники больницы были уволены после инцидента. Уголовное дело всё ещё расследуется.

7. Подростка ранили ножом на празднике В Правдинском районе местный житель ударил ножом 15-летнего племянника сожительницы во время празднования 8 Марта. Всё произошло вечером в квартире обвиняемого в посёлке Домново. Мальчик пришёл поздравить тётю. Родственники сидели за столом, когда женщину вдруг ударил сожитель. Племянник заступился за родственницу, в ответ от агрессивного мужчины получил удар ножом. У пострадавшего было задето лёгкое, он потерял много крови. Врачи ДОБ спасли ему жизнь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Место гибели Павла Швачко. Фото: очевидец

8. Гибель известного яхтсмена 24 марта в Калининграде погиб известный в регионе яхтсмен и организатор парусных регат 40-летний Павел Швачко. Он был командором клуба «Ост-Вест», членом Президиума Калининградской областной Федерации парусного спорта. Спортсмен работал экскаваторщиком и в тот день трудился на разборке аварийного дома. В какой-то момент ковш задел кирпичную трубу. Кабину, где сидел Павел, завалило обломками. На место оперативно прибыли спасатели и вытащили пострадавшего, но Павел получил тяжёлую черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи. О Павле Швачко рассказали сотрудники Музея Мирового океана, друзья и коллеги.

9. Нападение штукатурщицы на хозяйку квартиры На Багратиона штукатурщица, которая делала ремонт в квартире калининградки, напала на хозяйку. Женщина наняла работницу, чтобы обновить кухню. 8 апреля мастерица увидела, что нанесённая накануне штукатурка отвалилась. Вероятно, она не знала, как исправить дефект, и, разозлившись, зашла в комнату хозяйки и распылила в неё перцовый баллончик. Затем облила кухню горючей жидкостью, чиркнула спичкой и сбежала. Пострадавшая сама тушила огонь и получила ожоги. Соседка, увидев дым, пришла женщине на помощь и вызвала экстренные службы. Только в октябре 2025 года полиция возбудила уголовное дело в отношении нападавшей.

Камера запечатлела, как покалечили многодетного отца в Гурьевском районе. Скриншот видеозаписи

10. Нападение на многодетного отца 12 апреля в посёлке под Калининградом напали на местного жителя, стоявшего около магазина. Злоумышленник избил многодетного отца и сломал ему ногу в голеностопе. Конечность висела на одних сухожилиях. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. Уголовное дело возбудили после обращения потерпевших в СМИ. Его до сих пор расследуют, несмотря на то, что вся драка попала на видеокамеру магазина, а вокруг было больше десятка свидетелей. Нападавший не наказан и спокойно живёт в этом же посёлке. Потерпевший же несколько месяцев лечился и проходил долгую реабилитацию. А его супруге одной приходилось управляться с детьми и хозяйством.

11. Смерть молодой мамы после алковечеринки В Калининграде умерла 23-летняя молодая мама, которая не проснулась после вечеринки с подругой. Вечером 30 мая 23-летняя девушка выпивала вместе с подругой у неё дома. Утром хозяйка проснулась и обнаружила, что её гостья почти не дышит, привести в чувство её не смогла. У пострадавшей остановилось сердце. Медики сумели вернуть её к жизни и довезти до больницы. Подруга уверяла, что они не употребляли ничего, кроме виски и пива. Девушка была в критическом состоянии и умерла в реанимации БСМП. Отравление было слишком тяжёлым, в крови юной калининградки присутствовали наркотики. У погибшей остался новорожденный ребёнок, которого забрали родные.

Дерево, упавшее на калининградку. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

12. Гибель девушки после падения каштана ЧП произошло в Озёрном проезде 9 июня. Около полудня 21-летняя девушка шла в салон красоты мимо отеля Mercure. Она находилась на тротуаре, возле въезда на парковку. В этот момент на неё обрушился огромный каштан. Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы. Люди разгребали ветки и поднимали ствол. Без сознания калининградку увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, где впоследствии она скончалась. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело о халатности по факту этого происшествия.

13. Падение клёна на малыша в детском саду Аналогичное уголовное дело продолжает расследовать СК после падения клёна на шестилетнего мальчика на Флотской. ЧП в детском саду произошло утром 24 июня. Дети гуляли на площадке во время урагана, когда на одного из них упало дерево. Мальчика госпитализировали с переломом плеча. Ребёнок перенёс операцию, журналисты редакции «Клопс» и неравнодушные калининградцы передали малышу в больницу игрушки.



Мужчины были родными братьями, вместе работали и погибли в пос. Дивное. Фото: из архива семьи погибших

14. Гибель коммунальщиков под Балтийском ЧП произошло в посёлке Дивное под Балтийском днём 15 июля. Трое сотрудников МУП «Балтвода» спустились в колодец по лестнице для выполнения работ. Двое отравились канализационными газами и погибли. Скончавшиеся коллеги были родными братьями. Третий коммунальщик спасся благодаря страховочному тросу — его спас местный житель, многодетный отец, вернувшийся с СВО. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент в пользу выжившего, но пострадавшего на производстве слесаря, прокуратура просит взыскать с предприятия миллион рублей компенсации морального вреда.

15. Мать едва не умерла на глазах детей Вечером 7 сентября в Калининграде на глазах десятилетнего мальчика и его восьмилетней сестры умер отец и едва не скончалась мать. Дети, не сумев разбудить родителей, обратились за помощью к родственникам. Те вызвали скорую помощь. Когда приехали медики, отец семейства был мёртв, мать — в состоянии клинической смерти, но ей смогли запустить сердце и отвезли в больницу. Женщина была в крайне тяжёлом состоянии, но её спасли. Когда она пришла в себя, то призналась, что вместе с супругом употребила вещество из закладки. Следственный комитет организовал по данному факту проверку.

16. Нападение с ножом на 8-летнего мальчика Вечером 27 сентября в Багратионовском районе пьяный 60-летний мужчина набросился с ножом на 8-летнего племянника своей сожительницы. Неадекват ударил ребёнка в грудь и спину. Мальчика в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу с большой кровопотерей. Злоумышленника арестовали, он ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. Соседи рассказали, что семья, где рос пострадавший школьник, неблагополучная. Его мать, сестра и бабушка злоупотребляли алкоголем, не следили за детьми — у сестёр их трое. Жильё было в запущенном состоянии. После лечения мальчика и его мать направили в один из центров области на реабилитацию.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

17. Потеряли детей и здоровье В октябре «Клопс» рассказал истории калининградок, которые носили здоровые беременности, но потеряли детей во время родов. Некоторые малыши получили тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, другие выжили, но получили переломы. Одна из женщин родила двойню, но оба ребёнка умерли, а матери удалили матку. Трагическими историями женщин, рожавших в РПЦ, заинтересовались прокуратура и Следственный комитет, с пострадавшими организовал круглый стол депутат заксобрания Максим Буланов. Сейчас в судах рассматриваются многочисленные иски калининградок к медучреждению. Женщины просят наказать врачей. Кроме того, после их заявлений возбуждено несколько уголовных дел. А проблемы калининградских рожениц вышли на федеральный уровень.

18. Гибель водителя скорой помощи и его жены 15 ноября в Озёрском районе в страшном ДТП погибла семейная пара из Калининграда. Водитель выжил, он был пьян. Скончавшийся на месте аварии пассажир 13 лет работал водителем скорой помощи. С ним была его жена, она тоже погибла до приезда медиков. В тот вечер пара гостила в посёлке у родственника, водителем был его односельчанин. Он и вызвался отвезти супругов в Гусев. Сам виновник ДТП получил незначительные травмы, быстро выписался из больницы и вернулся в родной посёлок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое расследует полиция.

Вероника получила тяжёлые травмы в ДТП на Горького. Фото: предоставили близкие пострадавшей девушки

19. Парень и девушка впали в кому после ДТП Ещё две страшных аварии произошли в Калининграде в конце 2025 года. На площади Победы пьяная женщина за рулём Kia сбила 19-летнего парня, переходившего дорогу на зелёный свет. Она скрылась с места ДТП, но на Гвардейском проспекте врезалась в уборочную машину. Сбитый житель Правдинского района перенёс трепанацию черепа и находится в коме. В отношении виновницы ДТП возбуждено уголовное дело. 12 декабря на ул. Горького таксист сбил на пешеходном переходе троих студенток. Одна из девочек получила тяжёлые травмы и попала в больницу в состоянии комы. Водитель — житель иностранного государства — скрылся с места ДТП и улетел из Калининградской области. Сейчас он находится в федеральном розыске, а пострадавшие девушки проходят лечение.