Волонтёры назвали основную версию пропажи Усольцевых в таёжных лесах Сибири

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Семья Усольцевых бесследно пропала в таёжных лесах Красноярского края из-за резкой смены погоды. Об этом председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал РИА Новости.

Днём 28 сентября Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина ушли в поход. Все они были в лёгкой одежде, так как планировали вернуться через 3-3,5 часа. Однако уже к вечеру в горах резко похолодало и начался снег.

«Все 11 суток нашей круглосуточной работы там шёл снег. Мы предполагаем, что у людей случилось — критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива», — сказал Сергеев.