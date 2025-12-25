11:03

Волонтёры назвали основную версию пропажи Усольцевых в таёжных лесах Сибири

Семья Усольцевых бесследно пропала в таёжных лесах Красноярского края из-за резкой смены погоды. Об этом председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал РИА Новости

Днём 28 сентября Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина ушли в поход. Все они были в лёгкой одежде, так как планировали вернуться через 3-3,5 часа. Однако уже к вечеру в горах резко похолодало и начался снег. 

«Все 11 суток нашей круглосуточной работы там шёл снег. Мы предполагаем, что у людей случилось — критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива», — сказал Сергеев. 

Красноярский гид предположил, что семья Усольцевых могла погибнуть, утонув в бурных реках Мине и Мане. 

Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
