Смывающие всё на своём пути волны и поваленные палатки: как Зеленоградск переживает шторм (фоторепортаж)

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Калининградскую область в среду, 8 июля, накрыл мощный шторм, и побережье оказалось под ударом стихии. В Зеленоградске волны подбираются вплотную к набережной, временами будто пытаясь смыть её. Сильный ветер переворачивает палатки, а отдельные деревья не выдерживают порывов и падают на постройки. Как курортный город переживает разбушевавшуюся стихию — в фоторепортаже «Клопс».