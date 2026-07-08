Смывающие всё на своём пути волны и поваленные палатки: как Зеленоградск переживает шторм (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Смывающие всё на своём пути волны и поваленные палатки: как Зеленоградск переживает шторм (фоторепортаж)
14:19
Авторы: ,
14:19

Смывающие всё на своём пути волны и поваленные палатки: как Зеленоградск переживает шторм (фоторепортаж)

  1. Фото
Авторы: ,
Смывающие всё на своём пути волны и поваленные палатки: как Зеленоградск переживает шторм (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Калининградскую область в среду, 8 июля, накрыл мощный шторм, и побережье оказалось под ударом стихии. В Зеленоградске волны подбираются вплотную к набережной, временами будто пытаясь смыть её. Сильный ветер переворачивает палатки, а отдельные деревья не выдерживают порывов и падают на постройки. Как курортный город переживает разбушевавшуюся стихию — в фоторепортаже «Клопс».

«Клопс» ведёт прямую текстовую и видеотрансляцию на основе оперативных сводок, данных МЧС, рассказов очевидцев, кадров с мест.

Тема:
Шторм 8 июля 2026 года в Калининградской области
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