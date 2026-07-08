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Сильный ветер и поваленные деревья: в Калининградской области бушует стихия (трансляция)

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Сильный ветер и поваленные деревья: в Калининградской области бушует стихия (трансляция) - Новости Калининграда | Фото: Александр
Фото: Александр

На побережье Калининградской области уже несколько часов резвится ураган, о купании не приходится даже думать. Кое-где пляжи придётся восстанавливать. О ситуации на Балтике на текущий момент читайте в нашем материале

Калининград и область в среду, 8 июля, накрыл ураган. Из-за особенностей городской застройки и близости побережья последствия могут быть ощутимыми. «Клопс» ведёт прямую текстовую и видеотрансляцию на основе оперативных сводок, данных МЧС, рассказов очевидцев, кадров с мест. Не отключайтесь: расскажем, когда ветер начнёт стихать.

Доброе утро, Калининград.

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Погода на калининградском побережье 8 июля
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