Сильный ветер и поваленные деревья: в Калининградской области бушует стихия (трансляция)

На побережье Калининградской области уже несколько часов резвится ураган, о купании не приходится даже думать. Кое-где пляжи придётся восстанавливать. О ситуации на Балтике на текущий момент читайте в нашем материале.
Калининград и область в среду, 8 июля, накрыл ураган. Из-за особенностей городской застройки и близости побережья последствия могут быть ощутимыми. «Клопс» ведёт прямую текстовую и видеотрансляцию на основе оперативных сводок, данных МЧС, рассказов очевидцев, кадров с мест. Не отключайтесь: расскажем, когда ветер начнёт стихать.
Доброе утро, Калининград.