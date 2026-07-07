Энергетики сформировали 59 аварийных бригад для устранения последствий надвигающегося на Калининград урагана

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Калининградские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Устранять последствия надвигающегося на регион шторма будут 59 аварийных бригад и 92 единицы спецтехники. Об этом сообщают «Россети Янтарь» во вторник, 7 июля.

Для оперативного восстановления электроснабжения подготовили

19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт, которые в случае необходимости обеспечат электричеством социально значимые объекты региона. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца среды.

Энергетики напомнили, что вблизи энергоустановок и линий электропередачи необходимо соблюдать правила техники безопасности. В том числе, запрещается подходить к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Аварийную бригаду и специалистов можно вызвать по единому круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220, для мобильных телефонов короткий номер — 220.