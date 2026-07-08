В Калининградской области 12 бригад энергетиков устраняют последствия ураганного ветра и грозы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области 12 бригад энергетиков ликвидируют локальные технологические нарушения на фоне ураганного ветра и грозы. Компания «Россети Янтарь» переведена на особый режим работы, задействованы все силы и средства, сообщает пресс-служба организации в среду, 8 июля.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения. В компании подчёркивают, что погодные условия усложняют оперативное устранение повреждений, но аварийные службы работают без перерывов.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности рядом с энергетическими объектами и линиями электропередачи. Нельзя подходить к оборванным проводам ближе чем на восемь метров, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

О любых нарушениях и повреждениях энергообъектов можно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону 8‑800‑220‑0‑220 или короткому номеру 220 с мобильного.