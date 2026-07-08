Из-за шторма в Калининградской области закрыли парки, паромную переправу и аттракционы

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В Калининграде из-за усиления ветра закрыли Ботанический сад БФУ имени Канта. Об этом «Клопс» рассказали в администрации учреждения в среду, 8 июля.

«Слишком много у нас старовозрастных деревьев. Ветер очень сильный и порывистый! У нас шторм. Берегите себя. Как погода наладится — мы надеемся на завтра — мы откроемся!», — пояснили в администрации.

В дирекции ландшафтных парков Калининграда «Клопс» сообщили о закрытии Южного парка, ЦПКиО, Макса Ашманна, Гагарина. В «Юности» ограничили доступ на территорию.

Закрыты для посещения Калининградский зоопарк и гурьевские Парк света и Парк сенситивного развития. В Зеленоградске из-за штормового предупреждения остановили «Глаз Балтики» на променаде.

Со вчерашнего вечера закрыта паромная переправа между Балтийском и косой.