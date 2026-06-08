Сборная России по футболу провела предматчевую тренировку в Калининграде

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Сборная России по футболу провела открытую предматчевую тренировку в Калининграде. За ходом занятия, вечером в понедельник, 8 июня, наблюдали корреспонденты «Клопс».

Национальная команда готовится к предстоящему товарищескому матчу против Тринидада и Тобаго на «Ростех Арене».

Голкиперы традиционно работали по отдельной программе под руководством тренера вратарей. Полевые игроки занимались на другой половине поля: после разминки футболисты разбились на группы и отрабатывали дальние передачи.

В центре поля за ходом тренировки наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин вместе со своими помощниками. Затем спортсмены приступили к ударам по воротам. Реализовать моменты удавалось нечасто — точными оказывались лишь отдельные попытки.

Спустя примерно 15 минут команда разделилась на два состава и провела двусторонний матч. В таком формате футболисты отрабатывали игровые взаимодействия перед предстоящей встречей.