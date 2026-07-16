В Роспатенте отозвали заявку на знак «Лариса Долина» для операций с недвижимостью

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Роспатент отозвал заявку на товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг по операциям с недвижимостью. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС.

Из данных Роспатента следует, что решение об отзыве заявки было принято 7 июля. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 12 февраля 2026 года. Заявителем была указана Долина Лариса Александровна. Товарный знак планировали зарегистрировать по двум классам (№36, 45) международной классификации товаров и услуг — операции с недвижимостью, аудит, обмен денег.

В феврале представитель народной артистки РФ Сергей Пудовкин, комментируя заявку в Роспатент, заявлял, что Долина не подавала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости, по его словам, это могли сделать мошенники.