Точка в деле Долиной: Верховный суд уточнил правила оспаривания сделок с недвижимостью

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Верховный суд России сформировал единый подход к спорам о продаже недвижимости, в том числе с учётом дела о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в обзоре практики ВС.

Суд указал, что одного неверного представления собственника о причинах продажи недостаточно, чтобы оспорить договор по ст. 178 ГК РФ («Недействительность сделки, совершённой под влиянием существенного заблуждения»). В таких ситуациях нужно учитывать добросовестность покупателя и то, мог ли он заметить признаки обмана в поведении второй стороны.

Собственнику тоже придётся доказать, что во время подписания документов он не осознавал возможных последствий. Если он откажется от проверки психического состояния, иск могут отклонить. Верховный суд подчёркивает: защита должна быть равной для обеих сторон. Такой подход должен снизить риск, что добросовестный покупатель лишится недвижимости из-за обстоятельств, о которых не мог знать при заключении договора.