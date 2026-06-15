«Нефть снова будет течь в обе стороны»: Трамп отметил день рождения снятием морской блокады с Ирана

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Президент США снял морскую блокаду с Ирана. Об этом американский лидер написал в своих соцсетях, сообщает «Интерфакс». Политическое событие совпало с 80-летием Дональда Трампа, которое он отметил 14 июня.

«У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады. Нефть снова будет течь в обе стороны для региона и всего мира», — заявил глава Белого Дома.

Президент отметил, что подписание соглашение с Тегераном состоится 19 июня, после этого начнётся разминирование Ормузского пролива.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил, что 19 июня состоится подписание меморандума, который нацелен прежде всего на прекращение боевых действий между Исламской республикой и США.

При этом Росавиация с 14 до 24 июня 2026 года, ввела запрет на ночные и утренние полёты (с 23:00 до 11:00) воздушных судов из аэропортов РФ в Иран.