Путин поздравил Трампа с 80-летием и почти час обсуждал с ним Украину: о чём договорились президенты

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравил его с 80-летием и обсудил несколько вопросов международной повестки. Об этом, ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова, пишет РИА Новости в воскресенье, 14 июня.
Беседа длилась 55 минут. По словам Ушакова, американский лидер был тронут поздравлением и отметил, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом: «Президент России не скрывал своего уважения к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей».
Трамп, в свою очередь, передал привет от супруги Мелании. Путин пожелал ей всего наилучшего и оценил её роль в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.
Как раз теме Украины собеседники уделили особое внимание. Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий и, по словам Ушакова, готов воздействовать на европейских партнёров и Киев, в том числе во время контактов на саммите G7. Путин отметил, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию.
Лидеры затронули и другие темы:
- Готовящийся меморандум между США и Ираном. Трамп сообщил, что итоги переговоров могут обнародовать уже сегодня;
- Союзничество СССР и США во Второй мировой войне. Американский лидер подчеркнул, что об этом нельзя забывать;
- Предстоящий визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. По словам Ушакова, американцы «приедут в ближайшее время».
В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами украинского конфликта, в том числе с Евросоюзом.