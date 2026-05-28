11:32

Американские дипломаты назвали ложным заявление Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева

  1. Россия и мир
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Американское посольство в Киеве опровергло сообщения об эвакуации и сообщило, что работает в обычном режиме. Об этом РИА Новости пишет в четверг, 28 мая.

В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными», — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X. 

В МИД Украины слова главы евродипломатии также назвали недостоверными. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что информация о выезде посольства США «не соответствует действительности». Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин счёл высказывание Каи Каллас странным.

6 мая МИД РФ призвал зарубежные дипмиссии эвакуировать сотрудников из Киева. В ведомстве объяснили это возможным ответным ударом России по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений. Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в городе продолжили работу все посольства, кроме одного — американского.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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