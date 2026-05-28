Американские дипломаты назвали ложным заявление Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева

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Американское посольство в Киеве опровергло сообщения об эвакуации и сообщило, что работает в обычном режиме. Об этом РИА Новости пишет в четверг, 28 мая.

В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными», — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

В МИД Украины слова главы евродипломатии также назвали недостоверными. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что информация о выезде посольства США «не соответствует действительности». Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин счёл высказывание Каи Каллас странным.