Посольство США уехало из Киева после призыва России — глава евродипломатии Кая Каллас

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После призыва России покинуть Киев в городе продолжили работу все иностранные посольства, кроме американского. Об этом, ссылаясь на главу евродипломатии Каю Каллас, пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.

Все посольства остались, за исключением одного», — сказала Каллас, уточнив, что речь идёт о представительстве США.