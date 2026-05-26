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После инцидентов с дронами Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро от ЕС

  1. Россия и мир
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Литва, Латвия и Эстония получат дополнительные 12 млрд евро через европейскую программу военного финансирования SAFE. Об этом, ссылаясь на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, пишет РИА Новости во вторник, 26 мая.

Заявление прозвучало в Вильнюсе на пресс-конференции с президентами стран Балтии. Фон дер Ляйен добавила, что план финансирования уже подписан с Литвой. Соглашения с Эстонией и Латвией, по её словам, готовы заключить в любой момент.

Инциденты с дронами вызвали резкую реакцию в странах Балтии. В Эстонии потребовали от Украины лучше контролировать полёты беспилотников, а президент Литвы запретил использовать территорию страны для операций с БПЛА. В Латвии происшествие на нефтехранилище обернулось отставкой главы Минобороны и премьер-министра.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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