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Генсек НАТО предложил выделять Украине по 0,25% ВВП, получил отказ и «обиделся» — экс-премьер Польши

  1. Россия и мир
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Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам альянса ежегодно направлять 0,25% ВВП на поддержку Украины, но инициативу отклонили несколько крупных союзников. Об этом, ссылаясь на экс-премьера Польши Лешека Миллера, пишет «Газета.Ru» во вторник, 26 мая.

При одобрении инициативы Киев мог бы получать около 143 млрд долларов в год. Против выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Миллер считает, что для Рютте это стало неожиданностью: страны, которые раньше «громче всех поучали других о моральном долге солидарности» с Украиной, столкнулись с проблемой внутри собственных обществ. По словам экс-премьера, избирателям всё сложнее объяснять такую поддержку как «инвестицию в победу».

Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно», — считает политик.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся альянсу в «триллионы»: такие суммы, по его словам, придётся направить на усиление обороны.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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