Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности стать переговорщиком между ЕС и Россией

В Евросоюзе рассматривают президента Финляндии Александра Стубба как возможного представителя на переговорах с Россией. Об этом, ссылаясь на телерадиокомпанию Yle, пишет Интерфакс в воскресенье, 24 мая.
На вопрос о готовности участвовать в таком диалоге глава республики ответил, что «это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно». Стубб также подчеркнул, что «мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмёт на себя обязательство о прекращении огня».
По данным газеты Helsingin Sanomat, в ЕС уже обсуждают возможное участие президента Финляндии в переговорах с Россией. Источники издания отмечают, что подготовка к процессу пока находится на начальной стадии.
Владимир Путин заявил о готовности к переговорам со всеми сторонами украинского конфликта, включая Евросоюз. В Кремле считают, что отношения Москвы и Брюсселя испортились не по вине России, а представлять ЕС должен человек, который «не наговорил гадостей» в адрес РФ. Среди возможных посредников называли президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывших канцлеров ФРГ Герхарда Шрёдера и Ангелу Меркель, а также главу евродипломатии Каю Каллас.