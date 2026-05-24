Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности стать переговорщиком между ЕС и Россией

В Евросоюзе рассматривают президента Финляндии Александра Стубба как возможного представителя на переговорах с Россией. Об этом, ссылаясь на телерадиокомпанию Yle, пишет Интерфакс в воскресенье, 24 мая.

На вопрос о готовности участвовать в таком диалоге глава республики ответил, что «это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно». Стубб также подчеркнул, что «мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмёт на себя обязательство о прекращении огня».

По данным газеты Helsingin Sanomat, в ЕС уже обсуждают возможное участие президента Финляндии в переговорах с Россией. Источники издания отмечают, что подготовка к процессу пока находится на начальной стадии.