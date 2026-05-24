После атаки на колледж в Старобельске по Украине всю ночь били ракеты и БПЛА

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

По Украине в ночь на 24 мая били ракетами и беспилотниками. В Киеве несколько раз прогремели взрывы, в разных районах начались пожары. Об этом со ссылкой на украинских чиновников и местные СМИ пишут «Коммерсант», РИА Новости и «Газета.Ru».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу атаковали десятками ракет и сотнями дронов. По его словам, в городе загорелись несколько зданий, пострадали девять человек. Власти взяли на себя обязательства по восстановлению и компенсациям.

Местный телеканал «Общественное» сообщал о шестой с полуночи серии взрывов в Киеве. Ночью их также слышали в Черкассах, Кропивницком и Хмельницкой области. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушную тревогу объявляли по всей стране.

Минобороны РФ на момент публикации ночную атаку не комментировало. РИА Новости отмечает, что российская армия наносит удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК в ответ на действия ВСУ.

На фоне происходящего Польша подняла боевые самолёты из-за активности российской дальней авиации. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в готовность. В оперативном командовании польской армии заявили, что меры носят превентивный характер и нужны для защиты воздушного пространства, особенно в районах у зон повышенной опасности.