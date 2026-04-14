Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за «соучастие в войне» США и Израиля

Иран потребовал от Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии выплатить компенсацию за «соучастие в войне» США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Амир Саид Иравани, его слова агентство Tasnim приводит в своём телеграм-канале.

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесённый вследствие их противозаконных действий», — считает дипломат.

По словам Иравани, перечисленные государства нарушили свои обязательства перед Ираном, поддержав Вашингтон и Тель-Авив. Как отмечает «Коммерсант», в марте постпред уже обращался к генсеку ООН Антониу Гутерришу: в письме он обвинил соседей, а также заявил, что Тегеран считает Украину соучастницей боевых действий из-за отправки специалистов по БПЛА на Ближний Восток.

В марте президент Ирана принёс извинения ближневосточным странам и заявил, что Тегеран больше не будет наносить по ним удары.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за «соучастие в войне» США и Израиля
