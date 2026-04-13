Россияне смогут выступать на всех соревнованиях по водным видам спорта с флагом и гимном

Международная федерация по водным видам спорта разрешила россиянам выступать на всех турнирах под национальным флагом и гимном. Об этом сообщили в Минспорта Российской Федерации в понедельник, 13 апреля.

Российские атлеты восстановлены в правах для участия в плавании, прыжках в воду, водном поло и синхронном плавании. Министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко в интервью «Матч ТВ» отметила, что тем самым восторжествовала справедливость.

«Прекрасная новость, за которой стоит огромная работа Федерации водных видов спорта России, министерства спорта. Наконец‑то справедливость восторжествовала, и болельщики от всей души и в полной мере смогут наслаждаться победами наших спортсменов. Точно знаю, что для спортсменов невероятно важно, когда ты ни в чём не ущемлён, у тебя есть полные права, ты представляешь свою страну, есть возможность услышать гимн и увидеть свой флаг. Любой результат спортсмена — это работа огромной команды», — заявила Наталья Ищенко.