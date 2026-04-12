Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и пригрозил Ирану новыми ударами

США в ближайшее время начнут морскую блокаду Ормузского пролива и будут перехватывать суда, пытающиеся пройти через него. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 12 апреля.

Глава США заявляет, что переговоры с Ираном прошли «хорошо», и стороны якобы согласовали большинство вопросов. При этом, как утверждает Трамп, главный спор, касающийся ядерной программы, так и не был решён.

Американский лидер заявил, что «с этого момента ВМС США начнут блокировать все суда, которые пытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него». Он также сообщил, что военным поручено искать и перехватывать в международных водах корабли, которые, по его версии, «платили Ирану незаконную дань».

Трамп также написал, что Штаты собираются уничтожать мины, которые, как он утверждает, иранцы установили в проливах. Лидер США пригрозил, что любой житель республики, который откроет огонь по американским силам или мирным судам, будет уничтожен:

«Другие страны будут вовлечены в эту блокаду. Ирану не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства. Им нужны деньги и, что ещё важнее, им нужно ядерное оружие. <...> Мы полностью готовы к бою, и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана».