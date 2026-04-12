США передали Ирану «окончательное предложение», однако соглашения добиться не удалось

В Исламабаде завершился третий раунд переговоров между США и Ираном, которые продолжались около 21 часа и закончились без сделки. Об этом «Газета.ru» пишет в воскресенье, 12 апреля.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако республика эти условия не приняла. В Иране при этом заявили, что разногласия сохраняются, а дальнейшие контакты продолжатся на экспертном уровне.

Главным вопросом переговоров стала ядерная программа Ирана. Штаты добиваются, чтобы страна не владела таким оружием, в Тегеране в ответ требуют отмены санкций, гарантий безопасности и других политических уступок. Ещё один спорный момент — Ормузский пролив, через который идёт большая часть мировых нефти и газа. США настаивают на свободе судоходства, республика подчёркивает своё право контролировать акваторию. Несмотря на отсутствие соглашения, стороны продолжили обмен позициями и документами на уровне экспертов.