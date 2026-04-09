Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте Кремля в четверг, 9 апреля.

Боевые действия на всех направлениях поручено приостановить с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля — на период празднования Пасхи. Соответствующие указания глава государства дал министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

При этом российским военным поручено оставаться в готовности к возможным провокациям. В Кремле подчеркнули, что Россия исходит из того, что украинская сторона также объявит перемирие и последует этому примеру.