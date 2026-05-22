Шесть погибших, десятки раненых и 18 детей под завалами общежития: что известно о трагедии в Старобельске

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа (филиала Луганского государственного педагогического университета). Пятиэтажное здание, где спали дети, обрушилось до второго этажа. Число жертв продолжает расти. «Клопс» собрал всё, что известно о трагедии, по материалам РИА Новости.

По данным Следственного комитета РФ, атака была совершена с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Украинские формирования «прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию». В момент происшествия внутри пятиэтажного здания находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник. Удары наносились с 22:30 до 2:30.

Что известно о пострадавших и жертвах по состоянию на вечер 22 мая:

Погибшие: шесть человек.

Раненые: пострадали 40 человек.

Семь пострадавших доставили в Луганск, один из них в критическом состоянии.

Пропавшие без вести: под завалами могут оставаться до 18 детей.

Спасательные работы несколько раз прерывались. МЧС России приостанавливало поисково-спасательные работы на месте обрушения из-за угрозы повторной атаки БПЛА. Позже работы были возобновлены после того, как угроза была снята.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). МИД России запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится вечером 22 мая.

Владимир Путин заявил, что удар по общежитию колледжа в Старобельске был террористическим актом, который совершила неонацистская власть Киева. Глава государства привёл новые данные о жертвах: в результате атаки погибли шесть человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Путин подчеркнул, что удар наносился в три волны, а поблизости нет никаких военных объектов. По его словам, эта атака не была случайной и наглядно показывает, с кем имеет дело Россия.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил соболезнования семьям погибших. Сообщение он опубликовал на своей странице в «Макс».

«Страшная трагедия в ЛНР. Чудовищная и бесчеловечная. В голове не укладывается. ВСУ атаковали общежитие колледжа. Соболезнования родным погибших. Сил и здоровья пострадавшим. Калининградская область с вами», — говорится в сообщении.