В Латвии снова подняли тревогу из-за беспилотника в небе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На востоке Латвии объявили угрозу в воздушном пространстве: военные предположили, что в небе находится как минимум один беспилотник. Об этом, ссылаясь на Национальные вооружённые силы страны, пишет Интерфакс в четверг, 21 мая.

Тревогу ввели в 10:45 в уездах Лудза, Резекне и Краслава. В 11:27 предупреждение распространили на Аугшдаугавский край. Из-за возможного появления беспилотника в воздух подняли истребители миссии НАТО по патрулированию неба над Балтией.

Латвийские военные заявили, что вместе с союзниками постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы быстро реагировать на угрозы. На восточной границе усилили ПВО, туда направили дополнительные подразделения.